Paolo Moroni morto, l'autopsia sul corpo dell'ingegnere italiano ad Amsterdam. Il 42enne era stato trovato senza vita giovedì scorso nella sua casa.

Paolo Moroni morto, l’autopsia sul corpo dell’ingegnere italiano ad Amsterdam. Aveva 42 anni quando è stato trovato senza vita nella sua casa in Olanda, giovedì 27 gennaio 2022.

Paolo Moroni morto, l’autopsia: è omicidio

La polizia olandese conferma l’ipotesi di omicidio, in attesa dei risultati dell’autopsia disposta sul corpo di Paolo Moroni.

L’uomo è stato ucciso a coltellate mentre si trovava a casa sua, ad Amsterdam.

Le autorità hanno già fermato il presunto killer: si tratta di un 38enne di Rotterdam che sarà sentito domani dal giudice per convalidare o meno lo stato di fermo.

Paolo Moroni morto, l’autopsia

Bruno Forestieri, l’avvocato della famiglia Moroni, ha reso noto l’esito dell’autopsia sul corpo dell’ingegnere. In costante contatto con un collega olandese, che si sta occupando di seguire l’inchiesta in loco, ha dichiarato: “La polizia purtroppo non ha ammesso consulenti di parte.

Ora non ci resta che attendere i risultati dell’autopsia, anche per capire meglio la dinamica dell’omicidio e quante coltellate siano state sferrate. Presto, inoltre, l’appartamento dove è stato ucciso Paolo sarà dissequestrato”.

Morto Paolo Moroni, l’avvocato: “Alcune persone si sono spacciate per famigliari”

I famigliari di Paolo Moroni hanno sbrigato le ultime pratiche per il viaggio in Olanda, programmato per il primo febbraio 2022. “Purtroppo alcune persone si sono presentate dalla polizia, dicendo che erano delegati della famiglia, e hanno rilasciato dichiarazioni controverse alla stampa”, ha detto l’avvocato Forestieri, “Questo ha indispettito gli investigatori.

Da oggi, dunque, le uniche dichiarazioni che saranno rilasciate saranno le mie o dell’avvocato in Olanda”.