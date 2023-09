Myrta Merlino sta conducendo il pomeriggio su Mediaset, mentre David Parenzo si appresta a riprendere la conduzione di L’Aria Che Tira su La 7. Parenzo, che aveva sostituito Merlino in passato, parla di come sarà la sua nuova versione del programma in un’intervista a TvBlog.

Parenzo: “Non bisogna più pensare che la tv del mattino sia guardata solo dalle casalinghe”

La tv è cambiata, soprattutto chi la guarda, non si può più pensare agli stereotipi del passato così racconta Parenzo a TvBlog “Non bisogna più pensare che la tv del mattino sia guardata solo dalle casalinghe, non è così. Dopo il Covid tanto è cambiato. Molte persone sono in smart working e lavorano da casa. Il pubblico è vario e attento”.

Oggi il pubblico è molto più mobile e la sfida consiste nel conquistarlo.

David Parenzo: già in passato aveva condotto il programma

Il giornalista prenderà il posto di Myrta Merlino in un programma ormai consolidato da tempo, ma ciò non toglie che voglia portare la propria identità nella conduzione, “L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo – ha raccontato il giornalista – “Già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta”.