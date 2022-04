Da Salvador de Bahia a Napoli dove aveva conosciuto la 35enne, parla la sedicente estetista di Samantha Migliore: “Non sapevo fosse morta”

Parla la sedicente estetista di Samantha Migliore e spiega: “Non sapevo fosse morta”. La Pr Pamela Andress ha spiegato tramite i suoi legali di non essere fuggita a causa del malore ma di aver saputo del decesso della 35enne di Maranello a cui aveva somministrato “cure estetiche” solo il giorno dopo dal web, motivo per cui era andata subito a chiarire la sua posizione dai Carabinieri di Cento.

La 50enne Andress non è estetista ed organizza sfilate ed eventi noti nel mondo transgender, lei le iniezioni a Samantha Migliore le avrebbe fatte sulla scorta di un rapporto fiduciario da quando erano diventate amiche a Napoli. Il Corriere della Sera riporta che quelle iniezioni fatte in casa sarebbero costate alla vittima 1.200 euro. La Ander si era presentata ai carabinieri nel tardo pomeriggio successivo al decesso di Samantha ed ai militari ha spiegato di non sapere cosa fosse successo nella casa di Maranello.

“Quando me ne sono andata Samantha era ancora viva. Ho capito cosa era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo. Non riuscivo a credere a una cosa così terribile“.

Il legale: “La mia assistita è sconvolta”

Gli avvocati Francesco Andriulli e Guido Guida hanno in tutela le sorti legali della 50enne e Andriulli ha spiegato ai media: “La mia assistita è sconvolta. Non è vero che è fuggita, quando Samantha si è sentita male, lei era lì ed era lì anche quando è stata chiamata l’ambulanza.

Si è allontanata solo dopo. Ha letto su internet il mattino seguente che la signora era deceduta e si è costituita“.