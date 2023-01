Parma, netturbino investito ed ucciso mentre era in servizio: indagini in corso

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Parma, qui un netturbino è stato travolto e ucciso da un automobilista, mentre era in servizio.

Tragedia all’alba di sabato 7 gennaio 2023 a Parma, più precisamente in località Botteghino, è qui che un netturbino di 59 anni è stato investito ed ucciso da un automobilista, mentre era in servizio.

Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Parma, netturbino di 59 anni travolto e ucciso da un automobilista: tutti i dettagli

Un tragico incidente stradale si è consumato nella mattinata di sabato 7 gennaio 2023 a Parma, più precisamente in località Botteghino, intorno alle ore 6.30.

Nell’incidente è stato coinvolto un netturbino di 59 anni, che mentre prestava servizio, è stato travolto e ucciso da un automobilista.

La dinamica dell’incidente e l’avvio delle indagini sull’accaduto

In merito alla dinamica dell’incidente, pare che l’uomo di 59 anni si trovasse dietro al mezzo di servizio, quando è stato travolto e ucciso da un automobilista, che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un palo della luce.

Il netturbino è morto sul colpo, mentre l’automobilista è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ai test per alcol e droga.

Il sindaco di Parma su Facebook: “Occorre intensificare le azioni per la sicurezza stradale”

Nel pomeriggio di sabato 7 gennaio 2023, il Sindaco di Parma, Michele Guerra, ha scritto un post su Facebook in merito all’incidente che ha spezzato la vita di un netturbino di 59 anni, ecco che cos’ha dichiarato su quanto accaduto: