“Parole inaccettabili”: Miss Italia contro Ditonellapiaga, è scontro su album e testo del brano

La controversia tra Miss Italia e Ditonellapiaga esplode durante il Festival di Sanremo: la cantante ha scelto di intitolare il suo nuovo album e una delle sue canzoni “Miss Italia”, suscitando la reazione della patron Patrizia Mirigliani. Al centro della disputa non c’è solo il nome, ma anche il testo del brano, ritenuto offensivo e lesivo della dignità delle partecipanti al concorso. L’organizzazione minaccia azioni legali per difendere l’immagine storica del marchio, sottolineando come oggi Miss Italia rappresenti un simbolo di talento, personalità e modernità femminile, lontano da stereotipi legati alla sola bellezza.

Azioni legali contro Ditonellapiaga: l’uso del marchio Miss Italia

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Patrizia Mirigliani ha annunciato che il concorso Miss Italia intraprenderà azioni legali contro Ditonellapiaga, accusata di aver utilizzato senza autorizzazione il marchio della celebre kermesse. La cantante ha infatti intitolato il suo nuovo album e un brano al suo interno “Miss Italia”, pubblicazione prevista per il 10 aprile. La contestazione principale riguarda il testo della canzone, che, secondo l’organizzazione, conterrebbe espressioni offensive e giudizi lesivi della dignità delle partecipanti: “Ho richiesto di leggere il contenuto del testo e mi è arrivato la sera prima dell’inizio del Festival. A quel punto ho capito che non era proprio carino nei confronti delle mie Miss”, ha dichiarato Mirigliani a La Volta Buona.

La patron ha evidenziato come la vicenda abbia una forte componente legale: i marchi registrati, ha spiegato, “esistono da una vita” e la loro gestione richiede attenzione, soprattutto quando si associano termini come ‘disperate’ all’immagine delle Miss. Mirigliani ha inoltre ribadito di non essere stata preventivamente informata dalla casa discografica: “Abbiamo scoperto tutto dai social. È come se qualcuno avesse usato il nome senza chiedere il permesso, e questo non va bene, soprattutto per un brand che rappresenta un simbolo riconosciuto in Italia”.

“Parole inaccettabili”: Miss Italia contro Ditonellapiaga, è scontro su album e testo del brano

Ospite di La Volta Buona e di Caterina Balivo, Mirigliani ha chiarito la sua disponibilità a incontrare Ditonellapiaga per spiegazioni private: “Vorrei che Margherita venisse a casa mia a spiegarmi il significato del testo. Tutto a porte chiuse, senza telecamere. Magari mi farà capire meglio il senso del brano. Non posso aggiungere altro perché ci sono questioni legali in corso”. La dirigente ha sottolineato che il suo obiettivo non è ostacolare l’artista, ma tutelare la reputazione delle partecipanti: “Molte volte gli artisti non sanno che c’è una realtà dietro, che ci sono marchi registrati e depositati”.

Mirigliani ha inoltre citato casi simili internazionali, come quello di Taylor Swift, a cui era stato vietato di chiamare il suo documentario “Miss America”: “Alla fine lei ha cambiato il titolo in Miss Americana”. E all’Ansa ha ricordato episodi storici legati a Miss Italia: “Patty Pravo nel ’78 aveva già utilizzato il nome Miss Italia per il suo 13esimo album, ma allora il marchio non aveva la stessa forza e non era registrato. Dall’87 il marchio è tutelato e il concorso è cresciuto insieme alla sua esposizione televisiva”.

Infine, Mirigliani ha voluto ribadire il messaggio sociale e culturale del concorso moderno: “Il concorso negli anni si è evoluto. Non promuoviamo un’immagine stereotipata di donna. Oggi le donne a Miss Italia non sono disperate per la bellezza, ma persone che aspirano a realizzarsi con talento, intelligenza e personalità”. Con queste parole, la patron sottolinea come il dibattito vada oltre la musica, entrando nella sfera della tutela di valori e identità culturale.