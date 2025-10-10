Il match tra gli Azzurri e la nazionale israeliana è considerato ad altissimo rischio sicurezza: i provvedimenti presi.

Massima allerta a Udine per la partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio tra Italia e Israele, in programma il prossimo 14 di ottobre al Bluenergy Stadium.

Partita Italia-Israele del 14 ottobre: lo stadio sarà semivuoto

Fino a ieri sono stati venduti circa 5.000 biglietti per il match tra Italia e Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, in programma il 14 ottobre allo stadio di Udine.

Il Bluenergy Stadium può contenere 25.000 persone quindi, a quanto pare, sarà semivuoto per la partita degli Azzurri di Gattuso. La partita, inoltre, è stata dichiarata ad altissimo rischio, è quindi massima allerta.

Partita Italia-Israele del 14 ottobre, è massima allerta

La partita Italia-Israele in programma il 14 ottobre a Udine è considerata ad altissimo rischio. Nel pomeriggio, inoltre, previsto un corteo pro Palestina. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha quindi deciso di adottare una serie di provvedimenti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Vietata la vendita di prodotti in contenitori di vetro o altri materiali che potrebbero essere usati per offendere nella zona del corteo e nelle aree vicine. Rimozione inoltre dei dehor, quindi vai tavoli, sedie eccetera. Nell’ordinanza si legge che il corteo “potrebbe essere l’occasione per l’infiltrazione di frange violente, con rischi per l’incolumità di persone e di cose.” Sulla partita si legge che è “stata oggetto di contestazioni ripetutamente e può costituire richiamo per l’affluenza in questo territorio di gruppi intenzionati a creare problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica.”