Grazia a Patrick Zaki, il ricercatore è atteso oggi in Italia

Grazia a Patrick Zaki, il ricercatore è atteso oggi in Italia

Secondo quanto annunciato da Giorgia Meloni, Patrick Zaki dovrebbe fare ritorno in Italia già nella giornata di oggi

Il caso Patrick Zaki è durato circa tre anni, ma la grazia concessa nella giornata di ieri dal presidente egiziano Al-Sisi dovrebbe aver posto la parola fine. Il ricercatore sarà rilasciato dal commissariato nelle prossime ore e già nella giornata di oggi avverrà il ritorno in Italia.

Patrick Zaki graziato in Egitto: il ricercatore torna oggi in Italia

“Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore, una vita di serenità e di successo” – aveva dichiarato Giorgia Meloni nel video postato ieri in cui parlava della notizia della concessione della grazia allo studente ricercatore. La notizia trova conferma e si arricchisce di ulteriori dettagli: nelle prossime ore Zaki lascerà il commissariato e sarà finalmente libero. L’Ansa ha riportato la notizia in Italia dopo aver contattato telefonicamente Khaled Ali, un noto avvocato e attivista politico, ex-candidato alle presidenziali egiziane.

Dove si trova Patrick Zaki e cosa dovrà fare oggi

Secondo quanto emerso, in base anche alle abitudini egiziane, pare che Zaki possa essere liberato nel pomeriggio perché i detenuti solitamente sono rilasciati a fine giornata. Un agente ha confermato che lo studente si trova adesso nella Direzione di polizia di Nuova Mansura, sulla costa del delta del Nilo e ha spiegato che dovrà essere prima trasferito a Gamasa e poi al commissariato di Mansura per l’effettivo rilascio. Hala Sobhy, la madre di Zaki, ha invece dichiarato che il figlio potrebbe essere rilasciato direttamente dal luogo in cui si trova adesso, senza ulteriori spostamenti.