Paul Haggis arrestato a Ostuni, il regista premio Oscar è accusato di violenza sessuale

Nella giornata di domenica 19 giugno, il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato arrestato a Ostuni, in provincia di Brindisi, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

In merito all’arresto, la Procura di Brindisi ha diramato una nota con la quale è stato riferito che il regista avrebbe obbligato una giovane donna straniera ad avere rapporti sessuali con lui per due giorni a Ostuni. Il regista si trova in provincia di Brindisi per partecipare alla kermesse “Allora Fest”.

A proposito dell’accusa, le forze dell’ordine hanno spiegato che, dopo aver subito gli abusi, la donna è stata accompagnata da Paul Haggis all’aeroporto Paolo Casale di Brindisi alle prime luci del mattino ed è stata lasciata presso la struttura nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione fisica e psicologica.

Giunta all’aeroporto di Brindisi, la donna vittima di violenza è stata soccorsa dal personale di Aeroporti di Puglia e dagli agenti della polizia di frontiera che l’hanno lasciata in custodia della squadra mobile.

A questo punto, la giovane è stata condotta all’ospedale Perrino di Brindisi presso il quale è stato subito attivato il “protocollo rosa” per le vittime di violenze.

Dopo aver condotto tutti gli accertamenti del caso, la paziente ha sporto denuncia. A quanto si apprende, pare che il regista conoscesse da tempo la presunta vittima.

Premio Oscar, carriera e Allora Fest di Ostuni

Paul Haggis è nato a London, in Canada, il 10 marzo 1953 e ha 69 anni.

Il regista ha vinto il premio Oscar nel 2006 nella categoria “Miglior sceneggiatura” per il film Crash – Contatto fisico.

Nel corso della sua carriera, è stato anche sceneggiatore del film diretto da Clint Eastwood Million dollar baby.

In occasione della sua partecipazione all’Allora Fest di Ostuni, avrebbe dovuto intervistare e confrontarsi con registi come Edward Norton e Michael Nozik.

Inoltre, era recentemente stato nel Salento per contribuire alla creazione del cortometraggio per Mesagne, città candidata come Capitale della Cultura per il 2024.