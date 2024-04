Il Katun, inaugurato nel 2000 nel parco Mirabilandia riapre e per Pasqua è caccia ai fantasmi (notizie.it) a Ravenna, è una delle montagne russe più famose: si è bloccato improvvisamente mentre era in funzione, con a bordo i passeggeri.

Sabato 13 aprile il Katun, montagna russa che rappresenta una delle attrazioni più famose, alta 50 metri, si è bloccato all’improvviso: nessun ferito ma le persone a bordo sono state immediatamente evacuate.

Le persone a bordo, circa una decina, sono state evacuate senza l’intervento dei vigili del fuoco e sono state fatte scendere a piedi dalla montagna russa.

«Il fermo dell’attrazione è scattato in automatico per motivi di sicurezza, per impedire che la giostra proseguisse la propria corsa. Un’anomalia improvvisa è stata segnalata ai sensori che per motivi di sicurezza in questi casi interrompono il giro in punti già prestabiliti per permettere ai visitatori di scendere in totale sicurezza».