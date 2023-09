Paura per Carolina Marconi dopo le analisi: "Devo fare altri controlli, è stata una doccia fredda"

Attraverso un post via social Carolina Marconi ha svelato ai fan la sua preoccupazione perché, dopo le sue ultime analisi, è risultato “qualcosa” di non meglio precisato al suo fegato.

Carolina Marconi: la preoccupazione via social

Nei giorni scorsi Carolina Marconi si è sottoposta ad una serie di esami di rito e previsti per casi come al suo (che, due anni fa, ha finalmente concluso le terapie previste per il cancro al seno). In queste ore l’ex gieffina ha allarmato i suoi fan affermando che purtroppo, dalle analisi, sarebbe risultato qualcosa al suo fegato e per questo dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a ulteriori controlli.

“I risultati sono usciti mammografia -eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato (nn c’è mai Pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto x vedere realmente di cosa si tratta ..ecco xche’ sono sparita ,è stata una doccia fredda ero spaventata ,devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto .Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo nn vi dico le mie gambe come tremavano ,sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente nn aveva più senso ,ho avuto un vero e proprio blackout ,ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo”, ha scritto. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più sulle condizioni del volto tv che, nel suo post, si è mostrata mentre abbracciava il fidanzato Alessandro Tulli. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In molti sui social sono in trepidante attesa di sapere se Carolina Marconi darà presto buone notizie ai suoi tanti ammiratori.