Paura per Rosa Perrotta, il figlio in ospedale: “Ho temuto danni cerebrali”

Rosa Perrotta ha vissuto una terribile disavventura a causa delle condizioni di salute di suo figlio, Domenico Ethan.

Rosa Perrotta ha confessato via social lo spavento da lei vissuto a causa delle condizioni di suo figlio, Domenico Ethan, che lei e il fidanzato Pietro Tartaglione hanno portato di corsa in ospedale.

Rosa Perrotta: il figlio in ospedale

Attraverso i social Rosa Perrotta ha raccontato ai fan la terribile disavventura da lei vissuta nelle ultime ore: suo figlio Domenico Ethan ha accusato febbre molto alta e addirittura sarebbe collassato.

L’ex volto di Uomini e Donne ha portato il bambino al pronto soccorso, dove gli sarebbe stata somministrato del cortisone nel tentativo di abbassargli la febbre. Ciononostante Rosa Perrotta ha dichiarato che la sua sarebbe stata una nottata infernale anche a causa dell’insofferenza del piccolo Domenico Ethan:

“Penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato”, ha confessato Rosa Perrotta, e ancora: “Era una stufa.

Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato. Hanno appurato che si trattasse da febbre da gola (…) La cosa più grave non è stata la febbre salita durante la notte: passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti (…) Temevo danni cerebrali gravi”, ha dichiarato Rosa Perrotta.

Rosa Perrotta: la gravidanza

Rosa Perrotta aspetta attualmente il suo secondo figlio insieme a Pietro Tartaglione: il piccolo dovrebbe nascere a ottobre e si chiamerà Mario Achille. Rosa Perrotta ha raccontato ai suoi fan che dopo le preoccupazioni da lei vissute che le preoccupazioni raddoppino alla nascita del suo secondo figlio. “Non so quanto cambierà col secondo,temo mon molto conoscendomi, ma per ora posso confermare che gli spaventi che mi prendo per lui,non me li sono mai presi in una vita intera”, ha dichiarato la Perrotta rassicurando i fan sulle condizioni di Domenico Ethan.

Rosa Perrotta: il matrimonio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero dovuti convolare a nozze nel 2019 ma poi, a causa delle complicazioni vissute durante la sua prima gravidanza, Rosa aveva preferito rinviare la data del fatidico sì. A seguire è scoppiata la pandemia da Coronavirus e così i due hanno deciso di rinviare il loro matrimonio a data da destinarsi (presumibilmente dopo la nascita del loro secondo bambino).