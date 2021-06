Rosa Perrotta incinta per la seconda volta: la replica alle polemiche

Rosa Perrotta ha annunciato di aspettare il secondo figlio insieme a Pietro Tartaglione, e ha replicato alle critiche degli haters via social.

A due anni dalla nascita del piccolo Domenico Ethan, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato di aspettare il loro secondo bebè. Sui social l’influencer ha anche deciso di replicare alle polemiche attorno a questa sua seconda gravidanza.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la seconda gravidanza

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato di aspettare il loro secondo bebè: la coppia ha dunque messo a tacere una volta per tutte le voci attorno alla loro presunta crisi e a quanto pare sono più felici che mai di poter dare il benvenuto al loro secondo figlio. Due anni fa i due sono diventati genitori del piccolo Domenico Ethan, che molto presto sarà un fratello maggiore (anche se non si sa ancora se di un fratellino o una sorellina).

Sui social Rosa Perrotta ha deciso di replicare contro le polemiche che l’hanno travolta a causa di questa seconda gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta: la replica alle polemiche

Rosa Perrotta non ha vissuto affatto bene le tante polemiche attorno a questa sua seconda gravidanza.

Sui social infatti molti hanno criticato l’influencer affermando che avrebbe potuto confessare “prima” di essere incinta. Rosa Perrotta non le ha certo mandate a dire ai malcapitati detrattori:

“Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure.Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale”, ha scritto sui social l’influencer.

Rosa Perrotta: l’entusiasmo del secondo bebè

Critiche escluse l’influencer ha confessato di essere più felice che mai di diventare madre per la seconda volta. La sua prima gravidanza e il parto non erano stati particolarmente semplici, e anche in questo caso Rosa Perrotta non ha comunque nascosto di essere preoccupata.

“Fatta questa premessa e venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore” e la cosa mi fa troppo sorridere. (…) Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi, insieme, dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi, ci aspettano una nuova grande avventura da condividere. Vi vogliamo troppo bene”, ha scritto nel suo post l’influencer.