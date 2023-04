Pd, Schlein trova la quadra e chiude l'accordo sulla segreteria

Il Pd del dopo elezioni dei suoi vertici si avvia da una fumata bianca, con la segretaria Elly Schlein che trova la quadra e chiude l’accordo sulla segreteria. Da quanto si apprende in queste ore la leader dem potrebbe varare la squadra già in giornata e assegnare una ventina di incarichi. Insomma, Schlein è di fatto pronta a varare la squadra, con quasi 20 incarichi.

Pd, Elly Schlein chiude l’accordo

I media spiegano che in merito e dopo laboriosa trattativa fra le “correnti che correnti non sono più” sarebbe stata siglata l’intesa. E come spiega Repubblica “in queste ore si compone il tetris dei nomi”. Ci sono indiscrezioni su quel poker dem: l’ex capogruppo Serracchiani alla Giustizia, gli Enti locali a Baruffi, braccio destro di Bonaccini. Tutto questo grazie al fatto che Elly Schlein ed il presidente del partito Democratico Stefano Bonaccini hanno trovato l’accordo sulla segreteria del Pd. Da quanto si viene a sapre le trattative sono andate avanti fino a notte.

Trattative durate fino a notte fonda

E con da una parte il capogruppo al Senato Francesco Boccia, dall’altra il sottosegretario emiliano Davide Baruffi. A confrontarsi sono state la maggioranza e la minoranza dem hanno siglato un’intesa di massima. Repubblica dà l’annuncio per ipotetico ma molto probabile: a questo punto la Schlein potrebbe addirittura “varare già in giornata la squadra con cui governerà il principale partito di opposizione”.