Pensione anticipata, ecco come accedervi a 62 anni dal 2024

Pensione anticipata grazie a Quota 103: il governo verso la conferma anche per il 2024.

Pensione a 62 anni anche nel 2024: grazie a Quota 103 l’accesso con 41 anni di contributi versati potrebbe essere confermato per un altro anno.

Quota 103 verso la conferma per un altro anno

Quota 103, la forma di pensione anticipata che permette l’accesso con 41 anni di contributi versati e 62 anni d’età, potrebbe essere confermata per un altro anno. La conferma non è ancora ufficiale, ma entro settembre 2023 il governo dovrà prendere una decisione, così da indicare le risorse destinate alle pensioni nella nota di aggiornamento al Def – Documento di economia e finanza.

Questa soluzione andrebbe a vantaggio di tutti coloro che per poco non sono riusciti a raggiungere i requisiti nel 2023, come chi il prossimo anno arriverà ai 41 anni di contributi richiesti o chi è nato nel 1962.

I requisiti per la pensione anticipata

Per prima cosa, come detto, vengono richiesti il compimento dei 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi versati. Secondo quanto prevede la norma, bisogna averne maturato i requisiti entro l’anno in corso.

Chi decide di aderire a questa opzione, fino alla maturazione dei requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia, ovvero 67 anni, non potrà ricevere un assegno superiore a cinque volte quello minimo. Dai 67 anni in poi, invece, riceverà l’assegno che gli spetta secondo la sua specifica situazione contributiva.

Inoltre, non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro almeno fino a quando non vengono maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia.