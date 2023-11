A dicembre le pensioni saranno interessate da sorprendenti aumenti: ecco cosa aspettarsi dall’assegno mensile.

Pensioni, gli aumenti di dicembre

Pensioni da record per il mese di dicembre 2023: alcuni vedranno sul conto cifre raddoppiate, oltre alle tredicesima e gli arretrati. Il conguaglio della rivalutazione pensionistica effettuata a inizio 2023 farà aumentare la cifra previdenziale di molti pensionati. Il conguaglio verrà calcolato sul tasso di rivalutazione definitivo dall’Istat per l’anno 2022, con una differenza dello 0,80% e un tasso definitivo che sale all’8,1%.

Riceveranno la differenza dello 0,8% solo le pensioni fino a 4 volte l’importo del trattamento minimo dell’Inps, quindi di circa 2.100 euro. Chi supera questa soglia riceverà aumenti in misura meno significativa: in questo caso, le percentuali verranno adeguate all’85% del tasso con un aumento dello 0,68% (tra 2.101,53 e 2.626,90 euro), mentre per la fascia tra i 2.626,91 e 3.152,28 euro le percentuali saranno 53% del tasso, quindi l’aumento sarà dello 0,424%.

Chi percepisce dai 3.152,29 a 4.203,04 euro subirà un adeguamento al 47% del tasso, quindi 0,376%, mentre tra 4.203,05 e 5.253,80 euro del 37% del tasso, quindi 0,296%. Infine, sopra i 5.253,81 euro percepiti, l’adeguamento sarà pari al 32% del tasso, allo 0,256%.

Aumenti anche sull’assegno sociale

Gli aumenti interesseranno anche l’assegno sociale: chi prende percepisce questa misura, si vedrà accreditare 41,25 euro in più nel mese di dicembre, ricevendo circa 1055 euro.

Guardando al prossimo anno, la rivalutazione degli assegni pensionistici non dovrebbe superare il 5,4%. L’assegno sociale, attualmente pari a 503,27 euro, dovrebbe ammontare a 534,39 euro.