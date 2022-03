Dramma a Pesaro, il corpo senza vita del 38enne Emil Vitillo, è stato trovato nel bagno dell'azienda in cui era impiegato come capo reparto: si indaga.

Il corpo senza vita di Emil Vitillo, 38 anni, è stato trovato nel bagno dell’azienda Vitrifrigo di Vallefoglia, qui l’uomo lavorava da dodici anni come capo reparto.

Originario di Rimini, Vitillo aveva una figlio di pochi anni e una compagna: si indaga per far luce su questa tragica vicenda.

Pesaro, il 38enne Emil Vitillo trovato morto nel bagno dell’azienda in cui era impiegato

È una tragedia ancora tutta da spiegare, quella che ha come protagonista Emil Vitillo, un giovane di 38 anni, che nella mattinata di venerdì 11 marzo 2022 è stato trovato morto nel bagno della Vitrifrigo di Vallefoglia, ossia all’interno dell’azienda in cui era impiegato come capo reparto.

Stando a quanto emerge dalla prima ricostruzione effettuata dagli investigatori sull’accaduto, basata sulle testimonianze dei colleghi di Vitillo, il 38enne si sarebbe recato alle ore 8:00 della mattinata di venerdì in azienda e avrebbe regolarmente timbrato il cartellino e indossato la tuta da lavoro, per poi scomparire improvvisamente.

Così, intorno alle ore 10:00, i colleghi di Emil non vedendolo in giro, si sono preoccupati e hanno iniziato a cercarlo in ogni parte dell’azienda, fino a quando non si sono accorti che una delle porte dei bagni era chiusa e una volta sfondata lo hanno trovato steso per terra e morto.

La misteriosa morte di Emil Vitillo: indagini in corso

Sarà l’esito dell’esame autoptico che verrà eseguito sul cadavere di Emil Vitillo, a stabilire la causa del decesso del 38enne, la sua è una morte misteriosa, che ha lasciato sconvolti i suoi familiari e anche i colleghi di lavoro.

Nessuna ipotesi investigativa è al momento esclusa, si suppone che la vita dell’uomo possa essere stata stroncata da un malore improvviso, ma bisognerà attendere l’esito dell’autopsia per averne la certezza. Di certo si sa che Emil era una persona sana dal punto di vista della salute.

Emil Vitillo trovato senza vita in azienda: era un giovane padre

Il giovane 38enne che è stato trovato morto nella mattinata di venerdì 11 marzo 2022, era padre di un bimbo di pochi anni e la sua compagna attualmente aspetta il suo secondo figlio, Emil infatti a breve sarebbe diventato papà per la seconda volta e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano, lo amavano e lo stimavano.