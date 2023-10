Un uomo è stato investito e preso a martellate a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino.

Pesaro Urbino, uomo investito e preso a martellate: è caccia al pirata della strada

Oggi, lunedì 16 ottobre, si è verificata una grave aggressione a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. Un uomo, proprietario del Conad, è stato investito volontariamente da un’auto e poi preso a martellate da un automobilista, che è scappato. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal Corriere Adriatico, i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 6.40. L’uomo stava attraversando per raggiungere il supermercato ma all’improvviso ha rischiato di essere travolto da un’auto che si è diretta a grande velocità contro di lui. Subito l’uomo è riuscito a tirarsi indietro, facendo un gesto di rabbia verso l’auto. A quel punto l’automobilista ha reagito con violenza e la situazione è degenerata.

Uomo investito volontariamente e preso a martellate: in gravi condizioni

Il conducente dell’auto ha fatto inversione e ha investito volontariamente il titolare del supermercato. Non contento, è anche sceso dall’auto per colpirlo con un martello. Il titolare del Conad è riuscito a nascondersi dietro una barriera ma è stato colpito ripetutamente. Solo l’arrivo di un addetto Marchemultiservizia, società che si occupa della gestione dei servizi pubblici locale, ha messo fine all’aggressione. L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Urbino, mentre l’automobilista è scappato.