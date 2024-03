Luca Sasanelli, attaccante del Pescara, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica nei confronti dell’ex fidanzata: al 19enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Leggi anche: Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, sotto inchiesta. Ecco i motivi

Pescara: arrestato Luca Sasarelli

I fatti risalgono a qualche mese fa: secondo l’accusa, il 19enne avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, che sarebbero successivamente sfociati in un’aggressione. L’attaccante non era stato convocato per l’ultima partita giocata dal Pescara, squadra in cui era appena arrivato, sabato scorso e l’esclusione era stata, ufficialmente, per motivi di salute.

Il provvedimento notificato quando era in ritiro

Il provvedimento cautelare è stato notificato al calciatore nella giornata di ieri, quando il 19enne si trovava in ritiro in albergo insieme a tutta la squadra: qui due pattuglie dei carabinieri lo hanno prelevato. A confermare la vicenda anche il club abruzzese con una nota sul sito ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali“.

Leggi anche: Leao resta al Milan: cosa farà quando smetterà con il calcio