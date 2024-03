Smile, Rafael Leao

Rafael Leo ha pubblicato il suo libro Smile ed ha rilasciato un’intervista per il Corriere. Qui ha spiegato di raccontare se stesso nel libro, con tutte le sue più grandi passioni: dal calcio alla musica, fino alla moda. Al momento la musica per lui resta un hobby, una migliore amica, è prima di tutto un giocatore. E quando lascerà il calcio?

Di sicuro quando smetterò di giocare non resterò nel calcio. Sono in questo ambiente già da dieci anni, ho vissuto tante esperienze. Voglio togliermi quel tipo di stress e dedicarmi alla mia famiglia e alle mie altre passioni.

Ha affermato al Corriere.

Leao e il rapporto con i social

Il calciatore del Milan ha parlato anche dei social. Per lui sono pericolosi. C’è troppo odio, troppe cattiverie. Leao utilizza i social solo perché deve averli per i social. La verità è però che la cattiveria esiste, a prescindere dal mondo digitale:

Sui social e non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. E questo è un problema: i razzisti spesso non si rendono nemmeno conto di essere razzisti.

Il futuro di Leao

Rafael Leao ha affermato che il suo futuro è al Milan. Ha un contratto da quattro anni e il Milan lo ha aiutato quando si trovava in una situazione complicata. E’ qui che è cresciuto, non solo come giocatore ma anche come uomo.