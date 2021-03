La nuova vita di Pete Doherty: “Toast al formaggio e riposo”

In un’intervista al The sun, la rockstar Pete Doherty ha raccontato di aver cambiato vita: “Toast al formaggio e tanto riposo”, le sue parole.

Cambio di vita per il frontman dei Babyshambles e dei Libertines Pete Doherty che in un’intervista al “The sun” ha raccontato di aver cambiato completamente stile di vita abbandonando gli eccessi di un tempo che circa una quindicina di anni fa lo portarono alle luci della ribalta insieme alla compagna dell’epoca, la modella Kate Moss.

“Toast al formaggio e tanto riposo”, le parole di Pete Doherty che ha inoltre rivelato di essere completamente pulito. Una svolta dunque per il musicista e cantautore inglese che a 42 anni appare certo con qualche chilo in più, ma senz’altro più sereno.

La nuova vita di Pete Doherty

“Mi piace il formaggio francese Comté, sul pane tostato. Amo dormire. Per anni e anni, restavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore.

Al momento sono abbastanza pulito. Ho smesso di prendere eroina e ketamina”, a raccontarlo il musicista, nonché frontman dei Babyshambles e libertines Pete Doherty che ha raccontato ai media inglesi la sua nuova vita fatta di riposo e perché no di un toast al formaggio.

Doherty oggi ha 42 anni. Stando a quanto riportano i media inglesi, vive in Francia a Etretat in Normandia con la sua attuale compagna Katia de Vidas.

Ha raccontato di essersi ripulito e di non far più utilizzo di Eroina o ancora Ketamina. “Mi piace sperimentare, fare cocktail con champagne, un po ’di rum, succo d’arancia, non mi accontento di un bel bicchiere d’acqua”, ha proseguito il musicista inglese. Una vita quindi ben lontana dagli eccessi ai quali abbiamo assistito anni addietro e che è scandita adesso dalle piccole cose di tutti i giorni.