Una serie di scosse di terremoto si sono verificate questa mattina, venerdì 13 ottobre, a Piacenza. Sono state avvertite distintamente in tutta la provincia.

Piacenza, avvertito terremoto di magnitudo 3.5

Una serie di scosse di terremoto si sono verificate oggi sull’Appennino emiliano, nella Val Nure. La prima, di magnitudo 3.5, è stata registrata poco dopo le 7, con epicentro a Vigolzone, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, ad una profondità di 22 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente nei comuni vicini, tra cui Salsomaggiore, Pontenure, Gropparello, Niviano. Pochi minuti dopo si è verificata un’altra scossa, di magnitudo 2.5, a quattro chilometri da San Giorgio Piacentino. Alle 07.42 si è verificata la terza scossa a Vigolzone, di magnitudo 2.7, ad una profondità di 23.6 chilometri. Una quarta scossa è stata registrata alle 8.17, di magnitudo 2.9, e alle 9.30 se ne è verificata un’altra, di magnitudo 3.7 ad una profondità di 24 chilometri.

Terremoto a Piacenza: non ci sono danni

Per il momento fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o a persone. “Avvertito il boato” ha dichiarato Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, che ha voluto tranquillizzare i cittadini dicendo loro che non c’erano danni e che erano in corso tutte le verifiche del caso agli edifici sensibili, come asili e scuole. Tra domenica e lunedì la zona era stata colpita da un altro sciame sismico con scosse di magnitudo da 2 a 2.7. L’ultima si era verificata il 9 ottobre alle 14.39 con epicentro a Grazzano Visconti e con magnitudo 2.4 alla profondità di 26 km.