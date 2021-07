Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show: la frecciatina di Stefano Sala

Pierpaolo Pretelli è entusiasta di approdare a Tale e Quale Show. A quanto pare Stefano Sala non sarebbe dello stesso avviso.

Pierpaolo Pretelli farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. La questione ha scatenato la reazione di Stefano Sala, che sembrerebbe aver scagliato una frecciatina contro l’ex volto del GF Vip.

Stefano Sala contro Pierpaolo Pretelli

Carlo Conti ha annunciato i nuovi membri del cast di Tale e Quale Show e fra questi vi è anche Pierpaolo Pretelli, ex velino e compagno dell’influencer Giulia Salemi, reduce da una lunga esperienza al GF Vip. Sui social lo stesso Pretelli ha annunciato la sua partecipazione allo show più felice che mai, mentre poche ore dopo Stefano Sala – modello ed ex fidanzato di Dayane Mello – ha scritto in un post via social che in molti hanno interpretato come una frecciatina in piena regola nei confronti di Pierpaolo: “Credo che sia un programma che puoi fare a fine carriera…Sì, credo sia da fare a fine carriera…”, ha scritto.

Già in passato Stefano Sala aveva lasciato intendere che, a suo avviso, Tale e Quale show non fosse adatto a dei personaggi all’inizio della loro carriera, e aveva anche affermato che per il momento lui non vi avrebbe preso parte. Pierpaolo Pretelli replicherà al commento del modello? Al momento sulla questione tutto tace.

Pierpaolo Pretelli: la storia con Giulia Salemi

Frecciatine escluse per Pierpaolo Pretelli si tratta di un periodo roseo dal punto di vista lavorativo e privato: l’ex velino infatti dopo la fine del GF Vip ha continuato la sua storia d’amore con Giulia Salemi, che oggi è considerata “una di famiglia” anche dai suoi genitori (nonostante le iniziali polemiche).

L’influencer ha anche conosciuto il figlio dell’ex velino e ha partecipato alla sua festa di compleanno in compagnia dell’ex fidanzata di Pierpaolo, Ariadna Romero, con cui avrebbe instaurato un buon rapporto. Oggi Giulia e Pierpaolo sembrano essere più felici ed uniti che mai e a quanto pare i due starebbero progettando già la loro futura convivenza.

Pierpaolo Pretelli: la vita privata

Pierpaolo Pretelli ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leo, da cui si è separato mantenendo buoni rapporti.

A seguire, nella casa del GF Vip, l’ex velino ha vissuto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, che però non ha mai ricambiato i suoi sentimenti. Proprio nella casa del reality show Pierpaolo ha infine conosciuto la sua attuale fidanzata, Giulia Salemi.