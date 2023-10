Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore siciliano, è stato nominato dal ministro della Cultura Sangiuliano come nuovo presidente della Biennale di Venezia.

La nomina di Pietrangelo Buttafuoco

In seguito alla nuova nomina fonti interne al ministero fanno sapere: “Si precisa che l’attuale presidente, Roberto Cicutto, resterà in carica fino al termine del mandato, marzo 2024, al fine di garantire la necessaria continuità istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne. La proposta di nomina di Buttafuoco rappresenta solo l’inizio di un percorso il cui primo passo è il parere consultivo delle Commissioni Cultura di Camera e Senato.”

La reazione di Zaia

In una nota il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ringraziato il ministro per la nomina di Buttafuoco.

“Ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano per la nomina e la grande attenzione rivolta alla Fondazione e a tutti i temi che riguardano Venezia. La presidenza è una carica importante nel guidare e sostenere la Biennale, soprattutto per il ruolo lungimirante di promozione dell’arte e della cultura in ambiti ancora non percorsi, fedele al mandato storico di un ente come questo.”

Ha poi aggiunto: “Non si può non esprimere un profondo ringraziamento al presidente uscente Roberto Cicutto per l’importante collaborazione istituzionale e l’ottimo lavoro svolto che ha reso la Biennale una macchina imbattibile nell’anticipare tutte le novità e innovazioni nel campo culturale internazionale.”