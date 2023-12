In occasione dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Pietro Orlandi è stato ospite di Fedez: il rapper si è nuovamente scusato per la “spiacevolissima battuta” fatta lo scorso gennaio sulla sparizione di Emanuela Orlandi.

Pietro Orlandi ospite di Fedez a Muschio Selvaggio

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, è stato ospite di Fedez nel podcast del rapper Muschio Selvaggio. L’episodio sarà rilasciato alle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre. In questa circostanza, il marito di Chiara Ferragni ha fatto le sue scuse all’uomo per la “spiacevolissima” – e molto discussa – battuta che fece sul caso.

“Ho fatto una battuta spiacevolissima, battuta però che mi ha dato modo di scusarmi con l’ospite di oggi e di dirgli se per rimediare potessi mettergli a disposizione questa piattaforma di libertà totale in cui poter parlare, in cui poter cercare di fare più appelli possibili per far emergere la verità e quindi sono molto orgoglioso di avere come ospite di Muschio Selvaggio Pietro Orlandi”, ha dichiarato Fedez, introducendo il suo ospite.

La “spiacevolissima” battuta

Lo scorso gennaio, con il giornalista Gianluca Nuzzi ospite a Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal avevano affrontato il caso relativo alla sparizione della 15enne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983.

Quando lo YouTuber ha fatto riferimento alla ragazza, Fedez è intervenuto asserendo: “Innanzitutto, si può dire? Non l’hanno mai trovata”.

Subito dopo aver pronunciato queste parole, il rapper è scoppiato in una sonora risata facendo calare il gelo tra i presenti. La figuraccia del cantante è diventata rapidamente virale e la clip della risata è stata più volte condivisa su social media come Twitter, scatenando polemiche e critiche.