Piquè parla della nuova fidanzata Clara: "Sono il suo burattino"

Dopo l’addio a Shakira e tutto il caos legato alla loro separazione, Gerard Piquè ha parlato per la prima volta della nuova fidanzata Clara Chia Martì.

Il calciatore ha ammesso di essere un “burattino” nelle sue mani.

Piquè parla della nuova fidanzata Clara

Gerard Piquè e la nuova fidanzata Clara Chia Martì sono usciti allo scoperto da un po’. In un primo momento, soprattutto dopo il lancio dell’ultima canzone di Shakira, ha cercato di tenerla al riparo dal gossip. Poi, ha condiviso la prima foto di coppia e ha scelto di non scappare più dai paparazzi.

Nelle ultime ore, ha fatto un altro passo in più: ha parlato apertamente della sua fidanzata Clara.

Piquè burattino di Clara

Da quando è fidanzato con Clara, Piquè ha cambiato modo di vestirsi. Ed è proprio questo dettaglio in merito al look che gli ha dato il là per parlare di lei. Anche se non ha mai fatto il suo nome, limitandosi a parlare della “mia ragazza“, Gerard ha confessato che è lei a scegliere i suoi outfit.

L’ex marito di Shakira, nel coso dello streaming Chup Chup della sua Kings League, ha dichiarato:

“No, la verità è che vado con la mia ragazza nel negozio e lei me lo compra, sai? Sono un burattino“.

Piquè ritrova il sorriso con la nuova fidanzata

E’ la prima volta che Piquè parla apertamente di Clara e, pur se con una semplice battuta, la cosa ha destato parecchio scalpore.

Come la prenderà Shakira? Secondo i beninformati, potrebbe presto uscire una nuova canzone dedicata ai burattini.