Piqué vuole tornare con Shakira: la reazione della cantante

La soap opera con protagonisti Shakira e Piquè continua a interessare i media di tutto il mondo.

Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il calciatore ha provato a tornare con la cantante. Come ha reagito la pop star?

Piqué vuole tornare con Shakira

Mentre la canzone che Shakira ha dedicato alle corna di Piqué continua a dominare il mercato musicale internazionale, arriva un’indiscrezione succulenta sul calciatore spagnolo. Stando a quanto sostiene il giornalista Ivan Rota su Dagospia, lui si è pentito di aver mandato all’aria il rapporto con la madre dei suoi figli e ha provato a tornare con lei.

Si legge:

“Piqué di ha ripensato come i cornuti: dopo un mese l’ex difensore del Barcellona si era pentito e ha provato a tornare con Shakira ma la cantante ha detto no. Nel frattempo un gruppo di fan hanno cantato sotto casa di Shakira la canzone al vetriolo BZRP Music Session #53 che la popstar ha ‘dedicato’ all’ex Piqué. Shakira ha risposto: ‘Grazie per la serenata’”.

Shakira e Piquè: le indiscrezioni dalla Spagna

L’indiscrezione lanciata da Dagospia è stata confermata dai media spagnoli. Si legge:

“In molti credono che lo scandalo del tradimento e della canzone sia tutta una montatura. Molti fan pensano che i due siano d’accordo, anche perché si seguono su Instagram. Non è così! Non è una montatura, è tutto vero, ma lo scoop è un altro. Lui ha provato a tornare e si era riavvicinato. Lei non ne ha voluto sapere e una fonte vicina ci ha assicurato che non cambierà mai idea. Ormai è davvero finita tra Shakira e Piqué lo scandalo li ha allontanati troppo e in questa relazione ci sono entrate troppe persone”.

Piquè pizzicato sotto casa di Shakira

Shakira non ha nessuna intenzione di perdonare Piquè. La conferma arriva dalla paparazzata del calciatore sotto casa della pop star: non c’è nessun ritorno di fiamma, lui si è recato lì solo per prendere i suoi figli.