Poggibonsi, sassate al camionista per la precedenza in Autopalio: tre denunce

Poggibonsi, sassate al camionista per la precedenza in Autopalio: tre denunce

Poggibonsi, sassate al camionista per la precedenza in Autopalio: tre denunce

Una vicenda che ha dell’assurdo e che rimanda alla bellicosità di certi automobilisti: a Poggibonsi e per le sassate ad un camionista per la precedenza in Autopalio ci sono state tre denunce. Da quanto si apprende i carabinieri hanno individuato gli autori dell’aggressione avvenuta dopo una manovra su strada. Insomma, una questione di precedenze stradali mancate e da quella diatriba è venuta fuori una vera aggressione, con un camionista inseguito e preso a sassate in Autopalio da tre persone.

Sassate al camionista per la precedenza

Questo terzetto è stato individuato dai carabinieri di Poggibonsi ed è stato denunciato per violenza privata. Tutto era accaduto a marzo, quando i tre su un furgone sono arrivati a un restringimento della carreggiata nei pressi di Badesse. Con il mezzo in corsia avevano tentato con una manovra repentina di “serrare nella corsia di fianco” dove però già c’era un autoarticolato. I tre hanno iniziato prima a inveire contro il camionista..

Le offese, l’inseguimento e i sassi

Poi addirittura ad inseguirlo percorrendo la corsia chiusa al traffico e “prendendo la cabina di guida a sassate”. Il camionista si era fermato ed all’area di servizio di Siena Ovest era stato “assediato in cabina” dal terzetto. Poi l’uomo aveva scattato delle foto ed allertato l’Arma.