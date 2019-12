Chi è Erika Labbe? La ragazza resa celebre nelle ultime ore per un selfie in aereo dove fa il dito medio al leader della Lega Matteo Salvini.

Era inizialmente conosciuta solo come la ragazza che fa il dito medio a Matteo Salvini ma nelle ultime ore, complice la sovraesposizoine mediatica della fotografia da lei postata, il suo nome è diventato di pubblico dominio. Malgrado abbia oscurato quasi tutti i suoi profili social, la 19enne Erika Labbe è al momento sotto tiro dei seguaci del leader leghista, indignati per il gesto commesso nei confronti del “Capitano”. Ma chi è Erika Labbe, la ragazza che sta dividendo l’opinione pubblica italiana.

Ragazza fa il dito medio a Salvini

Dalle poche informazioni rimaste su internet sappiamo che la ragazza è conosciuta su Instagram con il nickname La Gotica Sweet e che nella biografia del suo profilo si definisce così: “Artista incompresa, gattara, amante della carbonara e di ogni cosa grassa, 19 years old (portati male)”. Forse però sarebbe meglio volgere i verbi al passato, dato che a seguito del polverone mediatico sollevatosi dal suo selfie con Salvini la ragazza è stata costretta a rendere privato il suo account.

Molto scarne anche le notizie reperibili sul suo profilo Facebook, visibile solo se si è amici della ragazza, dove dalle poche fotografie ancora pubbliche si può vedere la vita di una normale adolescente, con delle passioni, degli amici e un fidanzato; ma che come tutti gli adolescenti forse ha preso troppo con leggerezza il gesto che stava compiendo, sottovalutando le conseguenze delle sue azioni.





La gogna mediatica sui social

A seguito della pubblicazione del suo selfie, nel quale era taggata la pagina Instagram ufficiale di Matteo Salvini, la ragazza è stata quindi violentemente attaccata da centinaia si simpatizzanti del leader della Lega ma anche da alcuni parlamentari del Carroccio che non hanno esitato a dire che sporgeranno querela contro di lei.

Non è mancato ovviamente il commento dell’ex ministro dell’Interno, che ha dichiarato: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!,E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”.

Corredando il messaggio con il nome dell’account social della ragazza ed esponendola così ad una vera e propria gogna mediatica.