Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera ha chiarito alcuni allarmismi sulla Manovra economica 2020.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera ha spiegato alcuni dettagli sulla Manovra economica 2020. Non ci sarà alcun aumento sul costo della benzina “perché il governo disattiverà completamente le clausole di salvaguardia”. Gualtieri, quindi, ha spiegato che l’obbiettivo della legge di Bilancio è “eliminare le clausole completamente nel corso dell’azione di governo” per questo e anche per i prossimi anni.





Manovra economica, Gualtieri in audizione

Nessun aumento sul costo della benzina: questa è una delle rassicurazioni che il ministro Roberto Guatieri ha annunciato in audizione alla Camera. Gualtieri ha anche aggiunto che sulla Sugar tax c’è un “eccesso di catastrofismo”. L’esecutivo si muove, invece, nella direzione di rimozione delle clausole monstre sul 2020 e sui prossimi anni. “Queste clausole – ha spiegato il ministro – costituiscono un macigno che non consente di pianificare una strategia di bilancio” e “il nostro obiettivo è di andare a un loro superamento nel corso del lavoro del governo”.

La sugar tax, inoltre, “esiste in diversi Paesi dove non sembrano esserci crolli di occupazione”.

In Italia è stata rinviata ad ottobre 2020 “per dare tempo alle imprese di non delocalizzare, ma di ridurre un po’ gli zuccheri. Noi monitoreremo con grande attenzione l’impatto della misura perché abbiamo a cuore la salute degli italiani, i costi del Servizio sanitario e la competitività e l’occupazione delle imprese”.

Il governo, inoltre, si sta impegnando “per aprire una serie di cantieri di riforma, all’inizio dell’anno prossimo, quello fiscale innanzitutto”. Gualtieri, infatti, ha spiegato che per la riforma fiscale ci sono tre elementi sui quali focalizzarsi, ovvero la riduzione del carico fiscale su lavoro e impresa, la semplificazione e la salvaguardia del principio di progressività”.