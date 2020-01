Sabato 11 gennaio il Premier italiano Giuseppe Conte incontrerà a Roma Fayez al-Serraj al fine di discutere della crisi libica.

Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà a Roma il suo omologo Fayez al-Serraj per discutere in merito alla crisi libica. Il vertice avverrà dopo che lo scorso mercoledì 8 gennaio lo stesso al-Serraj aveva annullato la sua visita nella Capitale italiana per la concomitante presenza in loco del generale Khalifa Haftar, suo diretto rivale nella guerra civile che da anni sta dilaniando il paese nordafricano. L’annuncio è stato dato dall’ambasciatore libico presso l’Unione Europea Hafed Gaddur.