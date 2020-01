Salvini, video da Medjougorje nel giorno delle Regionali

Il leader dela Lega ha condiviso su Facebook un video in cui saluta i followers da Medjougorje, proprio nel giorno in cui si tengono le elezioni.

Il leader dela Lega Matteo Salvini ha condiviso su Facebook un video in cui saluta i followers da Medjougorje, proprio nel giorno in cui si tengono le elezioni Regionali in Emilia Romagna.

Salvini, saluto da Medjougorje

Qualche settimana fa Matteo Salvini, il leader della Lega scherzando aveva detto che gli sarebbe piaciuto andare a Medjougorje. Detto fatto, ecco apparire sul suo profilo Facebook un video in cui saluta i suoi followers, all’alba e direttamente dalla collina dove è apparsa la Madonna nel 1981.

Niente di strano, visto che Salvini ormai ci ha abituato a post e video in cui racconta la sua vita e le sue esperienze extra-politiche, ma a colpire è il momento in cui il leader del Carroccio ha voluto postare il video, ovvero la mattina del 26 gennaio, giornata clou per le elezioni Regionali che si terranno in Emilia Romagna.

Silenzio elettorale

Nel video della durata di 40 di secondi, Matteo Salvini decide di rispettare il silenzio elettorale, e fa una diretta dove immortala la collinetta dell’avvenuta apparizione, illuminata dalla luce artificiale e ancora avvolta nel silenzio dell’alba.

Nessuna parola, se non un corredo a fine post in cui scrive: “Buona domenica con queste bellissime immagini dalla collina delle prime apparizioni di Medjougorje, la mattinaall’alba”.

Un modo insolito di pensare alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, ma per molti questo video sembra voler esprimere serenità e trasmettere tanta fiducia nei confronti degli elettori emiliani-romagnoli, che evidentemente Salvini pensa di aver convinto in queste settimane nei suoi comizi in giro per la regione.