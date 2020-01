Nuovo attacco di Francesca Pascale a Matteo Salvini: lady Berlusconi ha affermato di non stimare né l'uomo né la sua politica.

Non è ignota l’antipatia di Francesca Pascale nei confronti di Matteo Salvini, verso cui la donna non si è mai risparmiata attacchi o accuse. Anche nel commentare il risultato del voto alle elezioni regionali 2020 di Emilia-Romagna e Calabria non ha mancato di scagliarsi contro l’alleato del compagno Berlusconi.

Francesca Pascale su Salvini

L’occasione è stata fornita da una domanda dei cronisti riguardo la non vittoria del centrodestra nella regione amministrata dal rieletto Stefano Bonaccini. Costoro le hanno chiesto se il leader della Lega avesse sbagliato a personalizzare la campagna elettorale. Nessuna risposta nel merito da parte della Pascale , che ha tagliato corto con un “Sapete quel che penso di Salvini, non stimo l’uomo e nemmeno la sua politica…“.

Un’affermazione perfettamente in linea con le opinioni su di lui espresse precedentemente.

Più volte lady Berlusconi ha infatti parlato del leghista come di un “troglodita che si inginocchia ai meridionali” e di un “buffone“. Astio ribadito anche dallo stesso Cavaliere che ad una cena con gli eurodeputati aveva confessato che la compagna non tollerava né sopportava Matteo Salvini.





Nonostante ciò la Pascale si è detta dispiaciuta del fatto che l’Emilia-Romagna non sia passata, come la Calabria, al centrodestra. La regione ha infatti scelto la continuità riconfermando il Partito Democratico come forza politica alla guida dell’amministrazione. “Peccato, perché meritava un cambiamento“, ha spiegato dopo aver abbracciato la neo presidente calabrese Jole Santelli. Di quest’ultima, che ha trionfato con 25 punti di distacco dall’avversario, ha parlato come di una “amica e donna davvero onesta, soprattutto moralmente“.