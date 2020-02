Scoppia la polemica per la frase di Oliviero Toscani sul ponte Morandi: le famiglie delle vittime, Giorgia Meloni e Matteo Salvini lo attaccano.

Ospite a Un giorno da Pecora, Oliviero Toscani è intervenuto con una frase sul ponte Morandi che ha fatto scoppiare una polemica sul web. Il tutto è nato dalla foto che le sardine hanno pubblicato sul web e che mostra Luciano Benetton insieme ai fondatori del Movimento. A tale riguardo, il fotografo avrebbe esternato una frase che gli è costata cara agli occhi dei familiari delle vittime e di tutto il popolo del web. “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”, ha detto Toscani.





Ponte Morandi, polemica per frase Toscani

Il primo a rispondere alla frase di Oliviero Toscani che ha scatenato un’enorme polemica è stata Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime Morandi. “Quarantatre morti innocenti per lui conteranno poco – ha detto Possetti -, ma per noi erano tutto”. “Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata – afferma Possetti in una nota -, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie”.

Infine, la constatazione: “Ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero”. L’accusa di Possetti prosegue ancora: “In effetti passare su un ponte francamente è un po’ da ‘plebei’“.

Sul caso è intervenuta prontamente anche la politica con Giorgia Meloni e Matteo Salvini in primi. La leader di FdI, infatti, ha scritto su Facebook: “Vergogna. Le agghiaccianti parole con cui Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e della vicenda della foto con lui, le sardine e il suo datore di lavoro Benetton. Nessuna manifestazione delle sardine contro questo linguaggio ignobile?”. Matteo Salvini sceglie invece Twitter per divulgare il suo commento e lancia un nuovo hashtag: #anoiinteressa.