In occasione del voto del Senato sul processo a Matteo Salvini, ecco il sondaggio di Notizie.it che analizza l'opinione degli italiani in merito.

Nella giornata in cui il Senato della Repubblica ha dato l’ok al processo contro Matteo Salvini per i fatti della nave Gregoretti (con votazione alle ore 15 e scrutinio finale alle 19) Notizie.it ha voluto con un sondaggio analizzare l’opinione degli italiani su un tema che ormai da settimane divide l’opinione pubblica del nostro Paese. L’azione dell’allora capo del Viminale nei confronti dei 131 migranti della nave Gregoretti ha infatti causato un’evidente spaccatura nell’elettorato italiano, tra chi condanna e chi invece difende l’ex ministro. Vediamo dunque quali sono i risultati del sondaggio che Notizie.it ha deciso di svolgere in merito.



Processo a Salvini: il sondaggio di Notizie.it

Attraverso un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Facebook, abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria opinione circa l’eventualità che Salvini affronti o meno il processo a suo carico.

Al quesito posto dal sondaggio “Caso Gregoretti: secondo voi Salvini dovrebbe affrontare il processo?” la maggioranza dei votanti si è detta contraria al processo nei confronti del leader della Lega. Su 4.043 voti conteggiati alle ore 16 del 12 febbraio, il 58% ritiene infatti che Salvini abbia legittimamente difeso i confini del Paese, mentre per il restante 41% il gesto dell’ex capo del Viminale è classificabile come sequestro di persona, e che pertanto sia giusto che Salvini risponda delle sue azioni davanti a un giudice.



Il caso Gregoretti

Nella giornata del 12 febbraio, la maggioranza di governo ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega che lo scorso luglio, quando ancora ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno, impedì lo sbarco della nave Gregoretti nel porto di Augusta lasciando per quattro giorni in mare aperto 131 migranti provenienti dalla Libia.

In queste ultime settimane è stata inoltre molto serrata la diatriba su chi nel governo avesse la reale responsabilità in merito ai fatti della nave Gregoretti.

Matteo Salvini ha infatti sempre dichiarato come l’esecutivo fosse pienamente a conoscenza del fermo dei migranti in mare aperto, puntando il dito contro Giuseppe Conte il quale invece ha sempre affermato che l’idea di non far sbarcare la Gregoretti sia stata un’iniziativa individuale dello stesso Salvini.