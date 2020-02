Nuove indagini per Tiziano Renzi e iscrizione tra gli indagati di Denis Verdini e Carlo Russo: le richieste del gip sul caso Consip.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha chiesto ai pm l’iscrizione nel registro degli indagati di Denis Verdini nell’ambito della maxi indagine sul caso Consip. I reati a lui contestati sono quelli di di turbativa d’asta e concussione.

Consip: Denis Verdini indagato

Il provvedimento chiede che Verdini sia indagato insieme all’ex parlamentare Ignazio Abrignani e all’imprenditore Ezio Bigotti per la gara di appalto Consip FM4. Secondo il gip si sarebbero resi responsabili di concussione danneggiando l’ex amministratore delegato della società per azioni Luigi Marroni.

Il giudice ha inoltre chiesto ai pm di iscrivere tra gli indagati anche l’imprenditore Carlo Russo, già a processo nel filone principale. Costui sarebbe da indagare per traffico di influenze illecite in concorso con l’imprenditore Alfredo Romeo, l’ex parlamentare Italo Bocchino e Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva.

A lui vengono anche attribuiti due episodi di tentata estorsione ai danni di Marroni risalenti al 2015-2016.

Per quanto riguarda Tiziano Renzi, il gip ha poi chiesto ulteriori indagini sulla sua persona. Pur accogliendo parzialmente la richiesta di archiviazione della Procura, ha ordinato ai pm di verificare se sia intervenuto negli appalti in concorso con l’imprenditore Alfredo Romeo e l’ex parlamentare Italo Bocchino. I legali della famiglia si sono comunque detti tranquilli, ricordando che per due volte i pm romani hanno chiesto l’archiviazione del caso.





Il giudice ha infine disposto ulteriori indagini anche per l’ex ministro dello Sport Luca Lotti e per il generale dei carabinieri, Emanuele Saltalamacchia. L’accusa relativa a quest’ultimo è quella di rivelazione del segreto d’ufficio.