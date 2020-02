Feltri: “I discorsi delle sardine come quelli degli ubriachi”

Ospite a Fuori dal Coro Vittorio Feltri, il direttore di Libero, ha lanciato un attacco alle sardine: i loro discorsi sono come quelli degli ubriachi.

Vittorio Feltri attacca le sardine a Fuori dal Coro e paragona i discorsi del movimento di Mattia Santori a quelli degli ubriachi: “divertenti, ma insensati”. L’applauso del pubblico sembra dimostrare gradimento per le parole del direttore di Libero. Per le sardine potrebbe aprirsi un momento difficile dopo il fallimento dell’incontro sul tema del diritto al lavoro di martedì 18 febbraio. Nonostante fossero presenti anche gli operai della Whirlpool, infatti, a Napoli sono state meno di 400 le persone in piazza. Numeri molto lontani dai 4 mila dello scorso novembre.

“Da parte loro non abbiamo mai sentito un programma – avrebbe esordito Feltri –, non abbiamo mai sentito una decisione seria. Io li ascolto come ascolto così come quando vado in osteria e sento i discorsi degli ubriachi“. Infatti, prosegue il direttore di Libero, i discorsi delle sardine sono “divertenti, ma insensati”. Segue un fragoroso applauso del pubblico che sembra aver gradito il paragone.