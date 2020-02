Di fronte alle immagini degli scaffali vuoti nei supermercati a causa dell'emergenza coronavirus, Conte ha voluto rassicurare i cittadini.

L’allarmismo per la diffusione del coronavirus nel nord Italia e in particolare in Lombardia ha spinto moltissime persone a correre nei supermercati a fare scorta di provviste causando inevitabilmente che gli scaffali rimanessero vuoti. Intervenuto a Live-Non è la d’Urso in collegamento, il Premier Giuseppe Conte ha voluto rassicurare i cittadini sul fatto che non mancherà l’approvvigionamento alimentare.

Coronavirus, Conte sui supermercati vuoti

Merce finita, market senza prodotti, file alle casse: è questo l’impressionante scenario di Milano e dintorni dopo l’aumento del numero di contagi in Lombardia. I casi hanno superato ormai il centinaio e l’Italia è ufficialmente il terzo paese al mondo per contagi. Da più parti la raccomandazione è quella di non allarmarsi e anche Giuseppe Conte ha voluto ribadirla.

Nel corso della trasmissione domenicale di Barbara d’Urso, andata in onda per la prima volta senza pubblico, ha commentato l’immagine degli scaffali vuota mostratagli dalla conduttrice.

Queste le sue parole: “Iniziamo col dire che non c’è preoccupazione per l’approvvigionamento alimentare. Noi non solo forniremo assistenza sanitaria ma ci sarà un costante approvvigionamento anche nei prossimi giorni. Non siamo di fronte ad una carestia alimentare. Non c’è motivo di pensare che ci sia scarsità di alimenti“.

Insomma l’ha ribadito in tutti i modi e con tutte le parole possibili, anche se sentire le sue parole di fianco alle immagini dei supermercati milanesi e lodigiani vuoti ha fatto specie. La conduttrice ha poi chiesto al Presidente Conte di fare un appello agli italiani, rivolgendosi a lui con un amichevole “Un appello, Giuseppe“.