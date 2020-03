"Mille euro ai bisognosi, non come il reddito universale di Grillo", ha detto la Meloni commentando l'emergenza coronavirus.

Ai microfoni di “Stasera Italia” la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato le misure attuate per contrastare l’emergenza coronavirus anche sul piano economico: “Mille euro ai bisognosi, non come il reddito universale di Grillo“.

Coronavirus, Meloni: “Mille euro ai bisognosi”

Durante la trasmissione, Giorgia Meloni ha detto: “Io ho chiesto mille euro per tutti gli italiani che ne hanno bisogno, come contributo emergenziale, per chi abbia perso il lavoro, non abbia redditi e non abbia più di 2mila euro in banca. I soldi andrebbero versati direttamente sul conto”.

La leader di Fratelli d’Italia ha però sottolineato: “Non è il principio del reddito universale di Grillo“. Beppe Grillo aveva scritto sul suo blog: “La via d’uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo.

E’ arrivato il momento di mettere l’uomo al centro e non più il mercato del lavoro. Per fare ciò si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi”.





“Questa è un’emergenza, poi quando riprenderà la normalità la sfida sarà far tornare le persone a lavorare e premiare chi lavora – Giorgia Meloni si è anche soffermata anche sull’utilità dell’Unione Europea nel contrastare questa emergenza sanitaria -. Se la Germania non accetta di rinunciare ai propri privilegi, se l’Europa non decide di dare una mano si dissolve. Non dobbiamo uscire, significa che l’Europa non esiste se non è in grado di dare una mano ai Paesi che ne hanno bisogno, cioè tutti”.