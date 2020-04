Forza Nuova sfida la quarantena e organizza una processione per Pasqua "contro gli arresti di massa e i divieti".

Durante le settimane di emergenza coronavirus, il rapporto tra fede e scienza da parte di alcuni membri della comunità cristiana ha lasciato più volte perplessi fedeli e non. Mentre Papa Francesco ricorda alla Chiesa di seguire le indicazioni dei medici ed evitare contatti per contenere il contagio, c’è chi – come il leader della Lega Matteo Salvini – propone la riapertura delle chiese in occasione delle festività pasquali (una richiesta da cui ha preso le distanze anche la storica alleata Giorgia Meloni). Qualcuno, però, si è spinto ben oltre. Parliamo di Forza Nuova, i cui militanti hanno organizzato una processione per Pasqua contro “la quarantena, contro i divieti, contro gli arresti di massa”.

La processione di Forza Nuova

L’invito è stato pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del partito di estrema destra. Forza Nuova non rinuncia alla sua processione e annuncia che “domenica a Roma sarà Pasqua, domenica a Roma sarà Vandea“.

Processione di #Pasqua

DOMENICA A ROMA SARÀ PASQUA

L'appuntamento è per le ore 11 di domenica 12 aprile, nel cuore di San Pietro, proprio nel momento in cui gli esperti raccomandano da più fronti di non abbassare la guardia: la guerra contro il virus non è ancora vinta e non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento.





Ma niente di tutto ciò sembra preoccupare gli attivisti di FN, che si ribellano contro “un’altra domenica agli arresti domiciliari, altra domenica di quarantena, altra domenica senza messa.

Altra domenica surreale, senza futuro e senza Dio. Per questo lanciamo per la domenica di Pasqua una mobilitazione a Roma, una processione fino a Piazza San Pietro, contro gli arresti di massa, contro la quarantena, contro i divieti. Una mobilitazione per la libertà, per tornare a lavorare, per tornare a messa, per tornare a vivere”.