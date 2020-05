Sondaggi politici di giorno 8 maggio 2020: in piena emergenza Coronavirus continua la discesa della Lega di Matteo Salvini.

Qual è la fotografia che emerge dagli ultimi sondaggi politici? Stando ai dati raccolti da Supermedia AGI/YouTrend nel corso dell’ultima settimana, in piena emergenza Coronavirus continua la discesa della Lega di Matteo Salvini. A beneficiarne è sempre il centrodestra ma nella figura di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Un rialzo importante anche per il Movimento 5 Stelle che, prima dell’emergenza sanitaria, era in caduta libera e adesso si sta assestando su un range discreto. Quali sono i dati degli ultimi sondaggi politici pubblicati giorno 8 maggio 2020?

Sondaggi politici: scontro Salvini – Meloni

Cosa rivelano gli ultimi sondaggi politici elettorali? Secondo la Supermedia AGI/YouTrend la Lega perde l’1,4% e da questo sembra trarre vantaggio il Movimento 5 Stelle, che guadagna +1,1%. Continua la sua crescita Fratelli d’Italia, che guadagna +0,5%. Di conseguenza, l’area di governo accorcia di due punti la sua distanza dall’opposizione di centrodestra, che arriva a meno di 5 punti percentuali.





Come procede la crescita dei singoli partiti? La Lega di Matteo Salvini resta sempre il primo partito italiano ma con dati decisamente preoccupanti rispetto alle settimane scorse: al giorno 8 maggio, infatti, è al 26,7%, mentre il Pd si conferma secondo partito con un piccolo recupero (+0,2%) che lo fa arrivare al 21,3%. Il Movimento 5 Stelle risale al 16,2% e Fratelli d’Italia si attesta al 14,1%. Forza Italia rimane al 6,5% con uno 0,1% in meno. Decremento identico anche per Italia Viva di Matteo Renzi (fermo al 3,3%) mentre La Sinistra è al 2,8%. Invariato il consenso dei Verdi all’1,9%, di Azione di Calenda all’1,8% e di +Europa all’1,6%.