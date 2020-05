L'europarlamentare e proprietario dello stabilimento Papeete Beach sta per riaprire ed è sicuro della presenza di Matteo Salvini.

Massimo Casanova, proprietario del Papeete Beach, famoso stabilimento balneare di Milano Marittima, ha dichiarato che presto anche il leader della Lega Matteo Salvini tornerà a cantare e ballare come già fatto la scorsa estate.

Papeete, il proprietario: “Salvini tornerà”

L’estate si avvicina e anche i grandi complessi balneari come il Papeete di Milano Marittima si stanno organizzando per una riapertura in totale sicurezza e che potrebbe presto rivedere tra gli ospiti Matteo Salvini, come dichiarato dal proprietario.

Massimo Casanova, europarlamentare della Lega, ma soprattutto proprietario del ‘Papeete Beach’ intervistato dal Corriere della Sera ha annunciato che il leader della Lega sicuramente bisserà la sua partecipazione: “Quando riaprirò Matteo sarà l’uomo più felice al mondo”.





Musica sui lettini

“Metteremo su la musica e la gente ballerà sopra i lettini, ciascuno sul suo. Distanziamento rispettato” – dice Casanova – “Riaprirò, va là, riaprirò, perché Milano Marittina senza il Papeete proprio non me la posso immaginare”. Sui controlli per il distanziamento dice: “Abbiamo i nostri servizi di sicurezza, casomai anche i bagnini. Saremo ligi, perché di sicuro avremo i controlli, non vedono l’ora di venire al Papeete ad alzare la paletta”.

Matteo Salvini, nell’agosto del 2019 (poco prima della crisi e della caduta del governo), era stato immortalato al Papeete con tanto di mojito alla mano e alla consolle improvvisandosi dj per un giorno. Gesti e assembramenti che sicuramente non potranno essere replicati in questa speciale edizione del 2020.