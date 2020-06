Matteo Salvini ha dichiarato che tornerà al Papeete di Milano Marittima quest'estate, "in una spiaggia italiana".

Ospite della trasmissione televisiva Agorà su Rai3, Matteo Salvini dichiara che tornerà al Papeete, famosa spiaggia di Milano Marittima. Divennero virali tempo fa le immagini del leghista che si scatenava nel ballo presso lo stabilimento balneare, foto che scatenarono scherno e polemica da diversi fronti.

Salvini tornerà al Papeete

“Quest’estate se posso torneò lì ma solo per qualche giorno, perché spero che il Parlamento lavori luglio, agosto e settembre, non sono mesi in cui chiudere”, specifica.

Il leader della Lega lancia poi una frecciatina molto vaga: “Spero comunque di regalare ai miei figli qualche giorno di tranquillità.

Anche se farlo in una spiaggia italiana può dar fastidio a qualche radical chic, abituato a Montecarlo o a posti molto più infighettati”.

Salvini: “Azzolina può fare altro”

Interpellato per un’opinione in merito al prossimo autunno, il politico si è scagliato poi contro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, al momento nell’occhio del ciclone per il tanto criticato e poco definito “piano scuola”. “Oggi i bambini sono già a scuola in Francia, in Svizzera, in Germania, in Austria, ovunque.

A distanza e con cautela, ma sono in classe. In Italia non sappiamo ancora come ci andranno a settembre, per quanti giorni per quante ore”, dice Salvini, “La ministra è riuscita a far arrabbiare tutti, insegnanti, sindaci, genitori. Se è in grado, faccia ripartire la scuola. Altrimenti può fare altro, sarà certamente una persona bravissima su tanti altri fronti”.