Silvio Berlusconi si trova ricoverato in ospedale a Milano: sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Dopo essere risultato positivo al coronavirus, Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti. Soltanto il giorno prima era intervenuto telefonicamente ad un evento tenutosi a Genova assicurando di stare bene e di non presentare più sintomi.

Silvio Berlusconi ricoverato

Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, l’ex premier sarebbe stato accompagnato in ospedale nella serata di giovedì 3 settembre a seguito di un lieve aggravamento del suo stato di salute. A quanto risulta sarebbero in corso accertamenti per difficoltà respiratorie ma non sarebbe in terapia intensiva. Il quadro clinico, stando quanto si apprende, non desta infatti preoccupazione.

La conferma è giunta dalla senatrice Licia Ronzulli che, in collegamento ad una trasmissione televisiva ha affermato che il leader di Forza Italia ha passato bene la notte in ospedale e che si tratta di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento dell’infezione.

“La mattinata è iniziata un po’ male ma Berlusconi sta bene“, ha evidenziato.

Fonti del partito hanno poi informato che gli addetti hanno suggerito il trasferimento alla struttura ospedaliera in quanto paziente di 84 anni che in passato ha avuto altre patologie e subito operazioni delicate.

Soltanto poche ore prima il Cavaliere aveva affermato di stare abbastanza bene e di non avere più febbre né dolori. “Continuo a lavorare per la campagna elettorale nonostante la malattia insidiosa che non ho mai sottovalutato“, aveva detto dopo aver ringraziato i tanti messaggi di solidarietà ricevuti unanimemente dal mondo politico. Insieme a lui sono risultati positivi i due figli Luigi e Barbara nonché la compagna Marta Fascina. Quest’ultima sta trascorrendo con lui l’isolamento domiciliare ad Arcore.