I cartoni animati si candidano alle elezioni regionali tramite alcuni manifesti tappezzati per la città.

Anche i cartoni animati possono essere amanti della politica e decidere di candidarsi alle elezioni che avvengono nel mondo reale. È successo davvero (si fa per dire ovviamente) a Caserta. Un utente Facebook di nome Luca non avrebbe dubbi a votare alle regionali mademoiselle Oscar Francois de Jarjayes, protagonista del celebre anime Versailles no bara, conosciuto da noi come Lady Oscar.

Luca ha scritto con una nota di entusiasmo: “Se fossero realmente candidati li voterei all’istante”. Non solo Lady Oscar, ma anche Goku, Sailor Moon, Oliver Hutton, Pollon e tanti altri abitanti di Cartoonia sono pronti a rendere la nostra società migliore, tramite slogan e promesse davvero originali, se non a volte esilaranti come potete vedere nelle foto, che mostriamo in questo articolo.

Cartoni animati alle elezioni: succede a Caserta

È successo a Caserta: una campagna virale ha proposto i personaggi più famosi dei cartoni animati come candidati alle elezioni regionali.

Si tratta di nomi del calibro di Pollon, Homer Simpson, Goku, Puffetta e Calimero. Personaggi famosi tra gli anni ’80 e ’90. Ognuno con un suo slogan. Sui social gli utenti si sono divertiti a condividere le foto dei vari protagonisti.





Di cosa si tratta?

L’iniziativa può essere presa come un semplice scherzo, ma anche come un invito alla comunicazione e a prestare attenzione.

Sicuramente, c’è anche un po’ di autopromozione. L’iniziativa proviene da Ratio Studio, agenzia casertana specializzata nella comunicazione integrata. Si tratta di una strategia di marketing, volta a meravigliare il pubblico, nonostante il caos comunicativo che denota la nostra attuale società.