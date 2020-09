Il Viminale ha diffuso gli aggiornamenti complessivi sull'affluenza delle elezioni regionali alle ore 15 del 21 settembre.

Alle ore 15 di lunedì 21 settembre sono stati definitivamente chiusi i seggi per le elezioni regionali 2020 in Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Marche, Veneto, Campania e Liguria, prima tornata elettorale italiana dell’era Covid. Un appuntamento politico che si svolge in contemporanea all’atteso referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, alle elezioni amministrative e alle elezioni suppletive di due collegi del Senato in Sardegna e Veneto.

L’affluenza totale alle ore 15 è del 53,79% (contro il 51,01 delle scorsa consultazione).

Elezioni regionali 2020, l’affluenza alle 15 di lunedì

Liguria : 53,88%

: 53,88% Veneto : 57,80%

: 57,80% Toscana : 60,78%

: 60,78% Campania : 45,81%

: 45,81% Puglia : 57,72%

: 57,72% Marche: 69,18%

L’affluenza alle 23 di domenica 20 settembre

Si è conclusa alle ore 23 la prima giornata di questa tornata elettorale. Poco dopo la chiusura dei seggi, il Ministero dell’Interno ha comunicato i dati sull’affluenza complessivi dell’intera giornata di votazioni.

La media nelle 7 regioni italiane chiamate alle urne è del 41,96%. Di seguito l’affluenza per ciascuna regione:

Veneto : 46,20%

: 46,20% Liguria : 39,05%

: 39,05% Toscana : 38,17%

: 38,17% Marche : 42,44%

: 42,44% Campania : 39,57%

: 39,57% Puglia : 39,61%

: 39,61% Valle d’Aosta: 46,12%

L’affluenza alle 19

Poco dopo le ore 19, il ministero dell’Interno ha diffuso i nuovi dati relativi all’affluenza, che indicavano una partecipazione elettorale complessiva corrispondente al 29,88% degli aventi diritto al voto.

I dati singoli dell’affluenza alle ore 12 nelle sette regioni al voto sono i seguenti:

Veneto : 35,56%

: 35,56% Liguria : 31,59%

: 31,59% Toscana : 36,26%

: 36,26% Marche : 32,94%

: 32,94% Campania : 26,48%

: 26,48% Puglia : 27,60%

: 27,60% Valle d’Aosta: 42,68%

L’affluenza alle 12

Come di consueto, i primi risultati in merito all’affluenza per il referendum sono stati comunicati dal ministero dell’Interno poco dopo le ore 12 e hanno indicato una partecipazione complessiva corrispondente al 12,76% degli eventi diritto al voto.

I dati singoli dell’affluenza alle ore 12 nelle sette regioni al voto sono i seguenti:

Veneto : 14,75%

: 14,75% Liguria : 13,95%

: 13,95% Toscana : 14,67%

: 14,67% Marche : 13,43%

: 13,43% Campania : 11,32%

: 11,32% Puglia : 12,04%

: 12,04% Valle d’Aosta: 17,66%

Elezioni regionali 2020, seggi aperti dalle 7

I seggi sono stati aperti domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23 e saranno riaperti lunedì 21 dalle ore 7 fino alle ore 15. Nelle stesse date e orari inoltre si svolgeranno anche il referendum sul taglio dei parlamentari in tutto il territorio nazionale, le elezioni amministrative in oltre 1.100 comuni e le elezioni suppletive per il Senato nei due collegi uninominali Sardegna – 03 e Veneto – 09

All’interno dei seggi è garantito il rispetto delle misure anti Covid-19 tra cui l’obbligo di mascherine e il distanziamento interpersonale.

