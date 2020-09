Gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni regionali 2020 in Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Liguria.

Seconda e ultima giornata di voto per le sette regioni italiane chiamate alle urne per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. I seggi sono stati riaperti alle ore 7 di lunedì, dopo essere stati chiusi alle 23 di domenica con un’affluenza del 41,96% (superiore dunque a quella registrata per il referendum).

A partire dalle 15, ora della chiusura definitiva dei seggi, Notizie.it seguirà lo spoglio, gli exit poll e i risultati in diretta delle regionali e quelli del referendum sul taglio dei parlamentari.