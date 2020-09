Secondo quanto annunciato da Adiano Galliani Silvio Berlusconi avrebbe effetuato il suo primo tampone negativo al coronavirus.

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha annunciato che Silvio Berlusconi ha fatto il suo primo tampone negativo al coronravirus dopo ormai un mese dalla contrazione dell’infezione. Fonti vicine al suo partito hanno però smentito la notizia.

Berlusconi negativo

L’annuncio era giunto in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B.”Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo“, ha affermato Galliani.

Un’affermazione fatta nel giorno del compleanno dell’ex premier, che ha celebrato i suoi 84 anni a Villa San Martino rinunciando però a grandi festeggiamenti in quanto non ancora del tutto guarito.

Tante le chiamate ricevute per gli auguri, a partire da quelle di Antonio Tajani e degli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni fino ad arrivare a quella dell’amico Vladimir Putin.

In serata fonti a lui vicine hanno però smentito la notizia data ad Galliani negando che il leader di Forza Italia abbia ricevuto esito negativo dal tampone effettuato. Per il momento lui non è intervenuto direttamente a confermare l’una o l’altra notizia.

Anche se dovesse essere negativo al primo test, dovrà comunque continuare a trascorrere la sua quarantena ad Arcore in attesa di averne un secondo con lo stesso risultato. Dopo un ricovero di una decina di giorni seguito al sopraggiungere di una polmonite interstiziale, ora Silvio Berlusconi non manifesta più i sintomi del coronavirus.