"In arrivo nuovo protocollo contro il Covid-19 per palestre e piscine", ha detto il Ministro Vincenzo Spadafora.

Le palestre e le piscine sono state “graziate” dal nuovo dpcm del Premier Giuseppe Conte. Il Governo, in questa settimana, terrà sotto controllo i contagi di Covid-19 dovuti alle sedi dove si svolgono gli allenamenti individuali e valuterà successivamente una nuova chiusura.

Intanto, da venerdì 23 ottobre, le suddette strutture dovranno rispettare un protocollo più rigido. Ad annunciarlo è stato Vincenzo Spadafora.

Il nuovo protocollo

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in un’intervista rilasciata nel corso dell’ultima puntata di ‘L’Aria che tira’, in onda su La7, ha annunciato l’arrivo di un nuovo protocollo per palestre e piscine. Esso conterrà misure igienico-sanitarie più rigide per evitare la diffusione del Covid-19 in queste sedi.

“Venerdì – ha detto Spadafora – pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine. Renderemo, ad esempio, la mascherina obbligatoria quando serve, senza però penalizzare un mondo, quello delle palestre, che non è un focolaio di contagi. Più che assumere una posizione contro il Ministro della Salute, Speranza, ho il dovere di difendere un mondo di cui sono un punto di riferimento. Sarei stato il primo ad essere intenzionato a fermare lo sport qualora i dati lo avessero richiesto, ma non mi andava che quello sportivo fosse l’unico settore ad essere chiuso”.