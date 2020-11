Allarme bomba a Salerno sotto casa di De Luca: era solo una borsa

Rientrato l'allarme bomba scattato in mattinata dopo il rinvenimento di un pacco sospetto sotto la casa di Vincenzo De Luca a Salerno.

Allarme nella mattinata di venerdì 6 novembre 2020 per il governatore campano Vincenzo De Luca: il ritrovamento nei pressi della sua abitazione di Salerno di un pacco sospetto aveva fatto temere potesse trattarsi di una bomba. Sono bastati però gli interventi della Digos per accertare in breve tempo che era una semplice borsa.

Allarme bomba a Salerno

Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 8 poco distante dall’edificio in cui risiede il Presidente. Immediata la chiamata i Carabinieri che si sono precipitati sul luogo insieme agli agenti della Digos per attivare precauzionalmente il protocollo per gli allarmi bomba. Hanno così circoscritto e interdetto l’area per poi far arrivare gli specialisti degli Artificieri dell’Arma.

Fortunatamente costoro hanno accertato che all’interno dell’oggetto non ci fosse esplosivo ma uno scaldino elettrico.

fuori uso In pochi minuti le forze dell’ordine hanno quindi fatto rientrare l’allarme e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti per verificare eventuali movimenti sospetti. Si pensa che il pacco sia stato lasciato durante la notte anche se per ora non è chiaro se si sa trattato di semplice spazzatura abbandonata o di un tentativo intimidatorio ai danni di De Luca. Su questo faranno luce le indagini dei militari.

Da giorni infatti in Campania hanno luogo proteste e manifestazioni contro le ultime ordinanze regionali relative alla chiusura delle scuole, al coprifuoco e al divieto di circolazione tra province. In particolare nella notte del 27 ottobre i manifestanti avevano provato a raggiungere la sua abitazione senza successo.