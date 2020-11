Sassoli verso il Quirinale? L’indiscrezione di un europarlamentare

Sassoli verso Quirinale? L'ipotesi trapelata da un europarlamentare del Pd.

Il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, sarebbe il nome più gettonato per la prossima elezione del Presidente della Repubblica. Lo stesso si starebbe muovendo in tal senso e starebbe lavorando per riuscire ad ottenere un consenso quanto mai ampio, sia tra i suoi dem, ma anche tra le forze d’opposizione, come Lega e Fratelli d’Italia.

Voti necessari per salire al colle del Quirinale. A far emergere questa ipotesi è indiscrezione di un europarlamentare del Pd riportata da Italia Oggi. Supposizioni al momento, che però troverebbe conferma in alcune mosse fatte nei giorni scorsi da Sassoli in Europa.

Sassoli verso il Quirinale? L’ipotesi

Nello specifico la richiesta del presidente dell’Europarlamento, poi respinta, di cancellare i debiti accumulati dall’Italia durante l’emergenza covid sarebbe stato un tentativo per catturare l’attenzione anche dei 5 Stelle e delle destre sovraniste euroscettiche come la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

“Una ipotesi di lavoro interessante – ha detto Sassoli – da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito. Nella riforma del patto di stabilità dovremo concentrarci sull’evoluzione a medio termine di deficit e spesa pubblica in condizioni di crisi e non solo ossessivamente sul debito”.

E ancora i dubbi registrati dal presidente dell’Europarlamento sul Mes: “Di fronte alla sofferenza che vediamo in tutti i Paesi lasciare nel congelatore 400 miliardi sarebbe intollerabile.

Per rendere utile il Mes serve discontinuità: è necessario riformarlo e renderlo uno strumento comunitario, non più intergovernativo”. Mosse della politica che, nel caso di Sassoli, avrebbero come fine ultimo il palazzo del Quirinale.